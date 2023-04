Motorista de carreta é mantido refém com filho de 8 anos e ajudante no Rio

Os três saíram do Paraná com uma carga de frango congelado quando caminhão foi abordado por bandidos na Avenida Brasil. Parte dos produtos foi recuperada

O motorista da carreta viveu momentos de terror ao lado do filho de 8 anos e de um ajudante. Na manhã desta terça-feira (25), ele teve a carga de frango congelado roubada e saqueada. Eles saíram do Paraná e iam em destino a Macaé, no Norte Fluminense, quando foram atacados por criminosos na Avenida Brasil.

“A preocupação foi conosco. A carga, o caminhão, isso é bem material, mercadoria. O problema era a nossa vida, não é?!”, contou o caminhoneiro Jefferson de Moura. Parte da carga foi recuperada pela Polícia Militar. Três pessoas foram presas.

“Foi um pesadelo, né? Graças a Deus, deu tudo certo, os policiais bateram em cima e já pegaram quase a metade, quase toda a carga, e o caminhão”, disse Jefferson.

As imagens do crime foram flagradas pelo Globocop durante o Bom Dia Rio. Esta foi a primeira vez que o caminhoneiro foi assaltado em uma passagem pelo Rio.

“Quando fala em Rio de Janeiro, muita gente desmarca a carga para não vir. A gente vem porque é pai de família, precisa alimentar. Mas, se fosse para escolher mesmo, a gente não vinha não. Eu venho sempre para cá, e essa foi a primeira vez que fui saqueado”, contou.

Armados de fuzis

O motorista contou que o caminhão estava passando pela Avenida Brasil quando três criminosos de moto, arma dos com fuzis, fizeram a abordagem.

“Nós estávamos trafegando na Avenida Brasil, né? Aí, dali saquearam a gente de moto e pediram para seguir. E o que nós podemos fazer? Tem que seguir, se correr, eles metem fogo”, afirmou.

Jefferson teve que dirigir até uma rua paralela à Avenida Leopoldo Bulhões. Lá, o Globocop flagrou cerca de 20 pessoas descarregando a carga de frango congelado. Homens armados com fuzis davam apoio ao grupo. O material foi levado para um depósito e um carro branco.

Jefferson, o filho e o ajudante foram mantidos em um cativeiro. “Seguraram a gente, retiraram de dentro do caminhão, guardaram a gente num quarto deles lá. Ficamos lá. Tinha água, tinha tudo, não fizeram nada conosco, mas nos deixaram afastados para não ver o tráfico deles”, explicou.

Depoimento na DRFC

Em um determinado momento, todos foram liberados e o motorista finalmente encontrou a Polícia Militar.

Guiado pelos agentes, ele conduziu o veículo até a Cidade da Polícia. A PM esteve no local onde o caminhão de Jefferson foi descarregado com o apoio de carros blindados e parte da carga foi recuperada.

O motorista e o ajudante prestaram depoimento na Delegacia de Roubos e Furtos.

“Saímos ilesos, não fizeram nada com a gente, só nos deixou escoltados lá no barraco velho e assombrado lá. Mas, graças a

Deus, saímos”, conclui Jefferson. (com informações do g1)