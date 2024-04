Motorista de deputado é flagrado com R$ 175 mil na Avenida Brasil

O dinheiro foi apreendido para investigação

Agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), da Polícia Militar do Rio, abordaram um veículo que estava parado na Avenida Brasil, com R$ 175 mil dentro de uma bolsa, na última sexta-feira (5). O motorista, identificado como Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, disse desconhecer a origem do dinheiro e afirmou ser assessor parlamentar do deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ).

Segundo o site Tempo Real, o veículo, um Range Rover Velar, e os seus três ocupantes foram levados para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Eles foram ouvidos na delegacia, mas acabaram liberados. O caso foi encaminhado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).

A Polícia Civil afirmou que o dinheiro foi apreendido e que uma investigação foi aberta e está em andamento para esclarecer os fatos.

Por meio de nota, o deputado Gutemberg Reis afirmou que “a pessoa citada na reportagem lhe prestou serviços freelancer em campanha eleitoral, na área de marketing, mas não possui qualquer vínculo empregatício ou de trabalho atualmente” e que “o dinheiro apreendido não é do deputado”.

Gutemberg Reis foi indiciado pela Polícia Federal, em 19 de março deste ano, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. As investigações se referem a suposta fraude em certificados de vacinação contra a Covid-19.