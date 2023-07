Motorista de ônibus é esfaqueado durante tentativa de assalto no RJ

Coletivo ficou com mancha de sangue após vítima ser socorrida

Um motorista de ônibus foi esfaqueado na manhã da última quinta-feira (20) em

Paraíba do Sul, cidade do Sul Fluminense. A vítima foi levada para o Hospital de

Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, mas o estado de saúde não foi

divulgado pela unidade de saúde.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas, o motorista teria reagido à ação do criminoso e acabou atacado com uma faca. No entanto, a Polícia Civil ainda não divulgou informações oficiais sobre o incidente.