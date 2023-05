Motorista de ônibus roda por suspeita de armazenar vídeos de abuso infantil

O preso não teve a identidade divulgada pela polícia

Suspeito de armazenar pornografia infantil, um motorista de ônibus, de 51 anos, foi preso nesta quarta-feira (10) por agentes da Polícia Civil em Anchieta, bairro da Zona Norte do Rio. A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) informou que a prisão fez parte da operação “CTRL+L 5” de combate ao abuso e exploração sexual infantojuvenil.

As informações que resultaram na identificação e localização do suspeito são fruto de uma investigação iniciada em março. No inquérito são apurados os crimes de armazenamento de arquivos com o conteúdo pornográfico e também o compartilhamento desse material.

Para identificar a prática criminosa, os núcleos de inteligência da Polícia Civil, Polícia Federal e a entidade americana National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC, sigla em inglês para Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas) usaram técnicas modernas de investigação cibernética. Além da prisão do suspeito em Anchieta, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra ele na sua residência, em Magé, na Baixada Fluminense.