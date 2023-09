Motorista é morto a tiros ao entrar por engano em comunidade no RJ

Renan Martins Sodré morreu dentro do carro

O motorista de aplicativo Renan Martins Sodré, de 33 anos, foi morto a tiros, na

madrugada deste sábado (23), ao entrar por engano na comunidade do Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com informações preliminares, ao ser abordado por traficantes, o rapaz

se assustou e deu ré com o carro. Em seguida, os criminosos teriam atirado contra

ele.

A Polícia Militar informou que agentes do 12° BPM (Niterói) foram acionados para a

ocorrência. No local, os PMs encontraram Renan já sem vida. A área foi isolada e o

local preservado para o trabalho da perícia.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e

Itaboraí (DHNSG) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte. A

corporação informou que diligências estão em andamento para elucidar a autoria do

crime e esclarecer o caso.

Circula nas redes sociais uma suposta nota emitida pelos criminosos da região após

a morte do motorista. No comunicado, é explicado a determinação de entrar nas

comunidades do Rio com vidros abaixados, pisca alerta ligado e luz acesa. “Nós do

Complexo do Caramujo estamos extremamente entristecidos pelo fatídico

acontecimento de hoje com o rapaz que estava trabalhando como motorista de

aplicativo. Porém, todos os lugares tem suas regras e suas leis, e nas comunidades

do Rio de Janeiro, o que se é determinado para entrar é: vidros baixos, pisca-alerta

ligado e luz do salão acesa. Não sabemos quem está na maldade e quem está na

pureza trabalhando. Por esse motivo determinamos as regras para que não

aconteça o que infelizmente aconteceu hoje”, diz trecho do comunicado.