Motorista morre após carreta pegar fogo na rodovia 040, sentido Juiz de Fora

O motorista de uma carreta de combustível morreu depois que o veículo tombou e pegou fogo na BR-040, na altura do km 34, em Areal (RJ), na tarde desta quarta-feira (16).

Segundo a Concer, o acidente ocorreu no sentido Juiz de Fora e chegou a deixar os dois sentidos da rodovia interditados.

Após atuação do Corpo de Bombeiros e da Concer no local, foi liberada meia pista sentido Rio de Janeiro. A via sentido Juiz de Fora segue totalmente interditada, com fluxo desviado por Areal.

Com o acidente, o fogo se alastrou para uma vegetação às margens da rodovia. Bombeiros continuaram no local para combater o incêndio na mata. A perícia foi acionada pela 108ª DP e se encontrava no local até a última atualização desta reportagem.