Motorista morto na Praça Seca enterrado na Zona Oeste do Rio

Familiares e amigos acompanharam a cerimônia de sepultamento do corpo do

motorista de aplicativo Gilson Francisco, o Tico, de 48 anos, na tarde desta segunda-feira (17), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste. Familiares e amigos de Tico, como ele era conhecido, se emocionaram e a filha mais velha dele, Kathlyn Castro, de 25 anos, precisou ser amparada durante a cerimônia.

Gilson desapareceu na tarde de sábado, enquanto trabalhava na região de Praça

Seca.

De acordo com familiares, criminosos fizeram uma blitz no local e o motorista deu ré. Com isso, os bandidos começaram a atirar em direção ao carro, atingindo a vítima. O corpo dele foi encontrado na manhã de domingo, dentro do veículo e com diversas marcas de tiro. Gilson deixa a mulher, três filhos e um neto de 9 meses.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).