Motorista que acelerou carro com ladrão na janela diz que estava com filha de 3 anos

Homem ficou pendurado em janela de carro em movimento

O motorista que dirigia o carro filmado com um homem pendurado, na noite da

última quarta-feira (24), disse que fechou a janela para não ser assaltado em um

sinal de trânsito na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do

Rio.

Em entrevista ao g1, Rafael Queiroz, de 27 anos, relatou que estava com a filha de

3 anos no carro na hora que percebeu um vulto na direção do veículo. Assustado,

ele tentou fechar a janela, mas a mão do homem ficou presa. Segundo Rafael, o

objetivo era roubar o celular que estava dentro do carro.

O vídeo feito por testemunhas mostra que um homem de bermuda segura o vidro

do lado do motorista com as mãos. As pernas dele ficam soltas. Em determinado

momento, o homem pendurado chega a levantar a perna e apoiá-la no retrovisor. Ele também encosta um dos pés no chão rapidamente.

Segundo Rafael, ele desacelerou o carro e abriu a janela para que o homem não

caísse do veículo e se machucasse.

“Minha reação foi levantar o vidro rápido e acelerar porque eu estava com a minha

família no carro, minha filha de 3 anos estava junto. Foi um ato de segurança. Tem

menos de um ano que eu fui assaltado e levaram tudo”, conta Rafael.

A Polícia Militar afirmou que a corporação tomou conhecimento pelas redes sociais,

e o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizou uma busca na área. A PM afirmou

ainda que o policiamento será reforçado na região para evitar roubos.