Motorista que atropelou mulher duas vezes em Niterói se entrega à polícia

Isabel Cristina Mendonça foi morta depois de uma discussão

O motorista suspeito de atropelar duas vezes e matar Isabel Cristina Mendonça, de 49 anos, no Engenho do Mato, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, se entregou nesta sexta-feira (19) na sede da 81ª DP`(Itaipu). Ele confessou ter praticado o crime.

Segundo a Polícia Civil, o motorista vai responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O mandado de prisão foi solicitado pela distrital logo após o depoimento. Contra ele, polícia identificou três anotações por violência doméstica. O nome do criminoso não foi divulgado.

Isabel Cristina Mendonça, 49 anos, foi morta pelo motorista após uma discussão, no último domingo (14), na Rua São Sebastião, no Engenho do Mato. Segundo informações de familiares, ela passava a pé com o filho, de 22, pelo local quando se irritou com o fato do carro dirigido pelo acusado estar bloqueando a via.

Insatisfeito com a reclamação, o condutor partiu para cima da vítima com o veículo de forma brutal. O crime foi flagrado por câmeras de segurança instaladas em uma rua próxima. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro de ré passa por cima pela primeira vez da vítima. Em seguida, mesmo tendo atingido a vítima ele acelera e a atropela uma segunda vez.