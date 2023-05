Mototaxista é achado morto em Queimados, na Baixada Fluminense

O corpo da vítima estava com as mãos algemadas

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a execução de um mototaxista em Queimados. O corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado às margens da linha férrea da Supervia, nas imediações do campo de futebol da Vila Central, nesta sexta-feira (5).

De acordo com as primeiras informações, o homem tinha as mãos algemadas estava de capacete e apresentava marcas de tiros no rosto. Populares acionaram o 24º Batalhão de Polícia Militar (Queimados), que comunicaram o crime à especializada, que investiga a motivação do assassinato.