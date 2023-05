Mototaxista é assassinado com 10 tiros na Zona Oeste do Rio 

O mototaxista foi baleado próximo a uma farmácia em Rio das Pedras

Um mototaxista foi morto com cerca de 10 tiros, na tarde da última quinta-feira (18), na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras, bairro da Zona Oeste do Rio. Informações preliminares apontam que a vítima foi atingida enquanto aguardava passageiros na altura da Rua da Passagem, próximo a uma farmácia, por

volta das 16h. Os disparos também atingiram a cabeça da vítima.

O crime teria sido motivado pela guerra entre milicianos e traficantes na região. A PM informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e preservaram o local do crime para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

Violência contra mototaxistas

Os mototaxistas têm sofrido com a violência no Rio de Janeiro. No fim de abril, Fábio Ferriera Resende, de 40 anos, foi morto com um tiro no peito durante o trabalho na Rua Florianópolis, na Praça Seca, Zona Oeste da capital.

Já em março, o corpo o mototaxista Phillipe Prado foi encontrado em uma área de mata em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Cerca de um mês antes, ele foi sequestrado e teve a moto roubada no bairro do Pacheco.

O mototaxista Thiago Henrique da Silva Ribeiro, de 31 anos, desapareceu em dezembro do ano passado após realizar uma corrida no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.