Mototaxista é assassinado em assalto no Arco Metropolitano

Marcelo Dias Eduardo, de 20 anos, foi assassinado durante um assalto no Arco Metropolitano, na altura de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, na noite da última terça-feira (12).

De acordo com informações da família, ele era funcionário da Prefeitura de Japeri e completava a renda trabalhando como motocicilista de aplicativo.

Os parentes disseram que estranharam a demora de Marcelo na volta para casa, procuraram a 63ª DP (Japeri) e já souberam da morte do rapaz. No local do crime, os investigadores não encontraram os pertences do rapaz.

Após a morte, a irmã de Marcelo usou as redes sociais para informar sobre a morte do rapaz e destacou que estava devastada com o crime: “Meu coração está sangrando de saudade de você”.