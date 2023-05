MP investiga duas empresas que receberam mais de R$ 11 milhões da prefeitura de Magé

As duas empresas estão registradas no mesmo endereço, onde funciona uma gráfica

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga a contratação de duas empresas pela Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense. Desde 2017, elas já receberam R$ 11,5 milhões dos cofres públicos da cidade em contratações que, segundo o MP, são suspeitas.

De acordo com reportagem da TV Globo, as investigações apontam que a JR Brasil Comércio e Serviços e a SJ Serviços e Soluções podem estar ligadas ao vereador Felipe da Gráfica, mas estão registradas no nome de amigos do vereador, que também são apoiadores do prefeito Renato Cozzolino.

No papel, as empresas pertencem ao casal Antônio Carlos de Souza Silva Junior e Sabrina dos Santos Caxias. Nas redes sociais, é rotina do casal postar fotos de apoio a integrantes da família Cozzolino.

Porém, funcionários da empresa afirmaram para a produção de reportagem que os empreendimentos pertencem ao vereador Felipe Pires, conhecido como Felipe da Gráfica, amigo de infância de Antônio Carlos. As duas empresas estão registradas no mesmo endereço, onde funciona uma gráfica.

A Prefeitura de Magé possui licitações de contratações dessas duas empresas. Entre os serviços contratados estão: compra e instalação de aparelhos de ar-condicionado, móveis para escritório, equipamentos hospitalares, utensílios de cozinha, entre outros.

Fachada suspeita

Na sede das empresas funciona apenas uma gráfica. Enquanto na fachada diz que oferecem diversos serviços, até mesmo cestas básicas. Fontes ouvidas pelo jornalismo da emissora dizem que a SJ Soluções foi criada para tirar o foco da JR Brasil que, mais antiga, já tinha muitos contratos firmados com a prefeitura.

O MP quer saber se a JR Brasil pertence mesmo ao vereador Felipe da Gráfica e se a empresa foi beneficiada em um pregão para entregar outdoors que, segundo o ministério, nunca foram instalados.

A investigação também analisa o fornecimento de produtos que não condizem com o que é oferecido pelas empresas.