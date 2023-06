MP-RJ aciona a Justiça contra município do RJ por por homenagear o fascisa Benito Mussolini

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) ajuizou uma ação civil pública

contra o município de Itaperuna e a Câmara da cidade para que seja alterado o

nome da Rua Benito Mussolini, no bairro Matadouro.

O órgão deu prazo de 30 dias para que a mudança seja feita por considerar que a

“odiosa homenagem ofende os princípios democrático, republicano e da dignidade

da pessoa humana”.

A ação tem por finalidade proteger a honra e a dignidade de minorias e vetar

homenagens públicas a figuras nazistas, fascistas ou extremistas. “Benito Mussolini foi notoriamente fascista, tendo perseguido diversos judeus e outras minorias, com genocídio, tortura e diversas atrocidades, além de se levar em conta que a ideologia fascista ataca a existência dos povos judeus e de outras minorias”, diz a ação.

Benito Amilcare Andrea Mussolini foi líder do Partido Nacional Fascista, movimento político associado à exacerbação da nacionalidade italiana. Governou a Itália de 1922 a 1943. Com o fracasso do desempenho do país na 2ª Guerra Mundial, foi retirado do poder pelo conselho do Partido Fascista. Depois de ser novamente

colocado no poder como “fantoche” da Alemanha Nazista, foi capturado e morto em

abril de 1945 por integrantes do Resistência Italiana, movimento antifascista no

país.