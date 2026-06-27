MPRJ denuncia dois PMs pela morte de menino no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio

A 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro denunciou nesta sexta-feira (26) os policiais militares Rafael de Freitas Monteiro Rodrigues e Marcus Vinicius Nogueira Bevitori pelo homicídio qualificado de Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos.

O menino foi atingido por um tiro de fuzil durante uma ação policial no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, em abril de 2015, enquanto brincava com um celular.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava sentada na entrada de sua casa, na localidade conhecida como Ping Pong. Ainda segundo a denúncia, os disparos foram efetuados a uma distância de aproximadamente quatro metros, tendo Eduardo sido atingido pelas costas.

Tribunal do Júri

A Promotoria pediu para que os denunciados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados ao pagamento de indenização mínima de R$ 1 milhão pelos danos causados.

O processo contra os policiais chegou a ser arquivado em 2016. Na época, o inquérito da Polícia Civil concluiu que os policiais agiram em legítima defesa, trocavam tiros com bandidos e balearam Eduardo acidentalmente, apesar de testemunhas terem dito o contrário.

Mas o caso foi reaberto em 2024. A mãe do Eduardo, Terezinha Maria de Jesus, foi a responsável por trazer luz ao caso novamente. Ela conversou com o RJ2 em 2024 sobre a reabertura.