MPRJ denuncia mulheres e taxista pela morte de turista chileno no Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou nesta segunda-feira (19) Tuane Silva da Costa, Davina Cristina de Moraes Melo e Marcelo de Oliveira Manso pela morte do chileno Ronald Rafael Tejeda Sobarzo e os ferimentos de Andres Ignacio Orellana Ruiz. Eles vão responder pelo crime de latrocínio — roubo seguido de morte. O promotor de Justiça Sauvei Lai pediu ainda a prisão preventiva do trio.

Para a polícia e o MPRJ, Ronald e Andres foram vítimas do golpe “Boa Noite,

Cinderela”.

De acordo com a denúncia, por volta das 3h30 do dia 14 de maio, os denunciados

doparam e deixaram os turistas chilenos inconscientes para roubar documentos,

dinheiro e um aparelho celular.

Em seguida, jogaram as vítimas de uma altura de 8,5 metros no Mirante do Rato

Molhado, em Santa Teresa. Com a queda, Andres ficou gravemente ferido, e

Ronald acabou morrendo.

Ronald e Andres estavam no Rio de Janeiro a passeio com outros dois amigos

quando conheceram Tuane e Davina em um bar na Rua Mem de Sá, no Centro do

Rio.

As mulheres convidaram os dois para ir até um lugar mais tranquilo. Os quatro

foram então levados de táxi por Marcelo até Santa Teresa.

Ainda no hospital, Andres contou que logo que deixaram o local começou a perder

a consciência e que só recobrou parcialmente os sentidos quando foi resgatado

pelo Corpo de Bombeiros.

Contradições no depoimento

O promotor destaca que houve contradição no depoimento dos três denunciados. “Na DP, a 1ª e a 2ª denunciadas foram contraditórias. A 2ª denunciada, Davina, alegou que ela e a amiga não estavam atuando como garotas de programa, enquanto a 1ª denunciada, Tuane, relatou que estariam na região como prostitutas. Ambas admitiram que saíram do bar no táxi de Marcelo, acompanhadas das vítimas, mas todos teriam descido na Central do Brasil, quando se separaram”, disse.

“É importante notar que as denunciadas já são figuras conhecidas na região pela prática de crime com o mesmo modus operandi, isto é, com uso de substância, vulgarmente conhecida como ‘boa noite cinderela’ nas bebidas das vítimas, auxiliadas por taxistas, roubam seus pertences”, destacou.

O inquérito do caso foi finalizado pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) na sexta-feira (16).

“Fizemos um trabalho de acareação e a vítima que sobreviveu reconheceu pessoalmente as acusadas. O inquérito tem mais de 600 páginas. Uma investigação complexa que foi solucionada com rapidez”, disse a delegada Patrícia Alemany.