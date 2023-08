MPRJ: Marcius Melhem vira réu por assédio sexual contra três mulheres

Os casos teriam acontecido quando Melhem era diretor de Humor da Globo

O humorista Marcius Melhem virou réu por assédio sexual, de forma continuada,

contra três mulheres. A denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) foi aceita

nesta terça-feira (8) pelo Tribunal de Justiça (TJRJ).

O recebimento da denúncia foi antecipado pelo UOL e confirmado pela TV Globo.

Os casos teriam acontecido quando Melhem era diretor de Humor da Globo e

trabalhava com as vítimas: as atrizes Ana Carolina Portes (Carol Portes) e Georgiana

Góes, que foram a público denunciar, e outra funcionária que preferiu ter a

identidade preservada.

Apesar de a humorista Dani Calabresa ter sido uma das denunciantes, o caso dela

foi arquivado por prescrição punitiva dos fatos. Os casos de outras quatro mulheres

que o acusaram também foram descartados, pelo mesmo motivo.

Desde o início das acusações, no fim de 2019, Marcius Melhem sempre negou ter

cometido assédio sexual. Em nota divulgada nesta terça, a defesa diz que vai

contestar a acusação.

Melhem deixou a Globo em agosto de 2020. A empresa informou que investiga

criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos

abusivos, mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse

tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e

testemunhas. Mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões não são tornadas

públicas.