MPRJ pede abertura de inquérito contra ex-vereador Gabriel Monteiro por tortura

Caso de agressão envolvendo o ex-vereador foi encaminhado à 5ª Vara Criminal

O Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu à Justiça a abertura de um inquérito para investigar se o ex-vereador Gabriel Monteiro e a equipe dele cometeram crime de tortura contra um caminhoneiro, em agosto de 2021.

A vítima, Carlos Henrique Santos Araújo, contou à polícia que foi ameaçado e agredido com socos e chutes, em Copacabana, na Zona Sul o Rio. Monteiro alegou que foi até o local checar uma denúncia sobre um bingo clandestino e que o caminhoneiro estava com máquinas caça-níqueis. Em depoimento, o então vereador

disse que foi ameaçado e agredido pelo motorista.

O caso era tratado como lesão corporal e estava no Juizado Especial Criminal, mas a promotora Márcia Piatigorsky teve outro entendimento: “Ao longo dos agressões físicas direcionadas a CARLOS, ouvia-se dos homens ‘FALA O NOME, SENÃO A GENTE COLOCA VOCÊ NA MALA’, de modo que fica evidente que o animus da conduta dos agentes não era o de lesionar, mas o de obter informações da vítima, de modo que as agressões figuraram como o meio, e não o fim, para a obtenção da informação pretendida pelo grupo em questão.”

A juíza Maria Tereza Donatti concordou com os argumentos da promotora e o processo foi distribuído para a 5ª Vara Criminal. Na semana passada, o novo promotor do caso pediu investigações complementares e a abertura de um inquérito pela Delegacia de Copacabana. Entre as novas diligências, o MPRJ quer a identificação e o depoimento de todos os envolvidos na ocorrência, incluindo uma testemunha citada pela vítima e os policiais miliares acionados durante a confusão.