MPRJ pede autuação de Bruno de Luca por omissão de socorro ao ator Kayky Brito

O ofício diz que Bruno de Luca teria saído do local logo após o

atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro ao amigo

O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a autuação de Bruno de Luca por

omissão de socorro no atropelamento que vitimou o ator Kayky Brito, na Barra da

Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 27 de setembro. A manifestação é de autoria da

Promotoria de Justiça junto ao IX Juizado Especial Criminal da Capital.

Segundo o documento, a atitude do ator e apresentador de ir embora sem prestar

socorro no momento do acidente, como mostraram câmeras de segurança do local,

configurou omissão de socorro. “Não há nenhuma dúvida quanto à consumação da

omissão de socorro, na medida em que esta configura-se com a simples abstenção,

no exato momento em que poderia agir, mas preferiu omitir o socorro agindo com

dolo de perigo, ou seja, com vontade livre de abster-se de socorrer, com a

consciência da situação de perigo em que se encontrava a vítima”, afirmou o

manifesto.

O ofício ressaltou ainda que Bruno estava na companhia de Kayke, mas foi o único

que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer

providência para prestar socorro, além de nem procurar saber se alguma solicitação

havia sido feita, até porque relatou que sequer sabia quem teria sido a vítima do

atropelamento, nem mesmo como retornou para sua residência.