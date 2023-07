MPRJ prende vereador de Rio das Ostras e afasta secretário de Saúde de Búzios

Vereador Vanderlan Moraes da Hora (E) foi preso, e Leônidas Heringer

Fernandes (D), afastado do cargo

O Ministério Público do Rio (MPRJ) prendeu nesta quarta-feira (5) o vereador de Rio das Ostras, Vanderlan Moraes da Hora, conhecido como Derlan da Hora (PV), e afastou Leônidas Heringer Fernandes do cargo de secretário municipal de Saúde de

Armação dos Búzios.

A operação Maculados também cumpre mandados de busca e apreensão nos dois

municípios e em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, além da cidade de

Niterói, na Região Metropolitana.

Na casa do secretário, em São Pedro da Aldeia, os agentes apreenderam relógios e

notas de real e euro. As investigações apontaram que o vereador cometeu

corrupção ativa ao oferecer cargos em comissão e percentual de notas fiscais

emitidas a um servidor público da cidade, responsável por confeccionar termos de

referências de licitações na área da saúde, durante a pandemia de covid-19. Houve

direcionamento de licitação, que contou com a participação de Leônidas, à época

coordenador do Fundo Municipal de Saúde de Rio das Ostras, e dos sócios da

empresa HJR Farma LTDA EPP.

Conversa gravada

O momento em que Derlan da Hora fez a proposta foi gravado pelo servidor e

chegou ao conhecimento do MP que, em atuação conjunta com diversas

promotorias da região, realizou perícias, oitivas e análise documental dos

procedimentos, comprovando o direcionamento da licitação. “Em razão do

procedimento licitatório viciado, o município de Rio das Ostras realizou em 2021

(ano de pandemia de Sars-Covid), pagamentos no valor total de R$ 934.292,67.

Durante os anos de 2017 a 2022, foram feitos pagamentos em favor da empresa

em questão (HJR FARMA LTDA EPP) que superam o valor de R$ 4 milhões”,

explicou o órgão.

Busca e apreensão

Já a Câmara de Rio das Ostras comunicou que a busca e apreensão se limitaram

ao gabinete do vereador Derlan da Hora. “A Câmara Municipal de Rio das Ostras

ressalta que o procedimento investigatório é uma ação isolada, que não tem

relação com a Casa Legislativa, a mesa diretora e os demais vereadores”, disse em

nota.