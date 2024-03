MPRJ realizará um pente fino para frear candidatos ligados ao crime em 2024

O procurador-geral do MPRJ Luciano Mattos disse que o órgão trabalha em mecanismos para adotar medidas

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai realizar um pente fino nas

candidaturas das eleições municipais deste ano para barrar pessoas ligadas ao

crime organizado. O objetivo é evitar que eles se elejam e acabem se infiltrando nas

câmaras municipais e nas prefeituras.

Em entrevista ao Estúdio I, da GloboNews, o procurador-geral do MPRJ Luciano

Mattos disse que o órgão trabalha em mecanismos para adotar medidas.

“Agora, estamos entrando na fase dos registros de candidaturas e do início de

campanhas, e o MP irá se dedicar junto com o TRE com investigações para tentar

impedir, de alguma maneira, que pessoas com envolvimento com o crime

organizado possam se eleger”.

Mattos disse que o MP fez uma reunião com o Tribunal Regional Eleitoral do RJ

para traçar este plano. Ele explica que é um trabalho diferente do realizado na área

criminal pois será totalmente focado na área eleitoral.

Caso após a investigação se constate que algum miliciano, por exemplo, está com

algum candidato, o TRE ou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) serão informados.