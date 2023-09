Mulher achada morta no Rio Guandu é sepultada na Baixada Fluminense

A técnica agrícola Paola Vitoria da Conceição, de 23 anos, foi enterrada na tarde de

sábado (23), no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense.

Emocionados, cerca de 50 amigos e familiares compareceram à cerimônia e

rezaram durante o sepultamento.

A jovem, que estava prestes a se formar em Direito, foi encontrada morta com os

pés amarrados e hematomas dentro do Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na quinta-

feira. Ela estava desaparecida desde a noite anterior, quando teria saído com a irmã

de 14 anos.

Nas redes sociais, familiares da jovem afirmam que ela foi vítima de feminicídio

cometido pelo ex-namorado. Os dois terminaram o relacionamento, mas ele não

teria aceitado a separação. A vítima já havia registrado queixa contra o rapaz, que é

alvo de medida protetiva.

A família estava registrando o desaparecimento na delegacia quando os agentes

receberam imagens do corpo da vítima dentro do canal. O caso está sendo

investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).