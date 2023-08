Mulher de motoboy morto a facadas é a principal suspeita do crime, diz família

Rafael dos Santos Pereira foi morto em São Gonçalo/Reprodução

A mulher do motoboy Rafael dos Santos Pereira, de 38 anos, morto a facadas na

madrugada da última segunda-feira (28) no bairro do Miriambi, em São Gonçalo,

Região Metropolitana do Rio, é a principal suspeita do crime, segundo a família da

vítima. Segundo informações, o casal estava em um evento e, após ir para a casa da

mulher, eles se desentenderam durante um momento em que ela estava com uma

faca na mão. Foi então que ela o atingiu no tórax e fugiu logo depois. O paradeiro da

suposta assassina ainda é desconhecido.

Rafael foi socorrido por um vizinho do casal, que ouviu seus gritos de socorro e o

levou para a UPA do Pacheco. Por volta das 1h35, o rapaz foi transferido ao Hospital

Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em estado gravíssimo. Ele não resistiu aos

ferimentos e morreu na tarde de segunda.

A família da vítima disse que os filhos da mulher presenciaram o crime e viram a mãe fugir do local. “Ela sumiu, ninguém acha ela. A gente está a procura dela para que se apresente à polícia e responda pelo que fez”, disse um primo, que preferiu não se identificar.

O legista do Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, informou aos parentes que “houve perfuração no tórax e foram atingidas artérias importantes e órgãos. A facada crucial para o falecimento”.

O corpo de Rafael foi enterrado na tarde desta terça-feira (29), no Cemitério São Gonçalo, no Centro da cidade de mesmo nome. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).