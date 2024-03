Mulher desaparece e corpo é achado enterrado em casa; suspeito foi assassinado pelo tráfico

Dois corpos foram encontrados na noite da última segunda-feira (11) na Favela do Rato Molhado, no Sampaio, Zona Norte do Rio. Uma das vítimas é Tamires da Silva Mendonça, de 24 anos, que estava desaparecida. Moradores da região disseram que o assassino foi sentenciado a morte pelo “tribunal do tráfico” da favela.

O corpo de Tamires foi encontrado enterrado em um imóvel na Rua Dois de maio. Depois, na mesma via, os militares foram recolher o corpo do homem, que estava carbonizado, no meio da rua.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o acusado sendo agredido e tendo o corpo ateado por fogo.

Em entrevista no Instituto Médico Legal, Kerolayne Mendonça, irmã de Tamires, o suspeito do crime seria o marido de uma prima, que tinha sido contratado pela vítima para realizar uma obra na casa dela. Ao longo da reforma, alguns objetos começaram a sumir. Questionado, o homem disse apenas que os tinha quebrado e que pagaria em serviço. Por fim, ele teria confessado o roubo.

A família estranhou o sumiço de Tamires e começou a procurá-la. Durante buscas na casa da vítima, eles viram uma parte com cimento ainda úmido e decidiram escavar. No local, encontraram o corpo de Tamires. Ainda de acordo com a irmã de Tamires, o suspeito confessou o crime.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) as duas mortes. O homem ainda não identificado oficialmente.