Mulher é assaltada, agredida e estuprada por dois criminosos na Região Serrana do Rio

Uma mulher foi assaltada, agredida e abusada sexualmente por dois criminosos, no último domingo (12), em Três Rios, Região Serrana do estado. A vítima conseguiu se refugiar em uma igreja, no bairro Triângulo. Um dos suspeitos foi preso.

Após ter sido socorrida e ouvida pelos PMs, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por protocolo dedicado às vítimas de violência sexual.

A partir da descrição das vítimas, os agentes do 38º BPM (Três Rios) realizaram buscas e encontraram um dos suspeitos. Com ele, os agentes encontraram pertences da vítima. O bandido foi encaminhado para a 108ª DP (Três Rios).