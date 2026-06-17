Mulher é assassinada a facadas na Baixada Fluminense; marido é o principal suspeito do crime

Familiares relatam histórico de agressões antes d Lizandra Adilha de Paula Leite ser esfaqueada; assassino fugiu, mas antes disse que ela teria se envolvido em briga de rua

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação sobre a morte de Lizandra Adilha de Paula Leite, de 46 anos, esfaqueada em Nova Iguaçu. O principal suspeito é o marido da vítima, que desapareceu logo após o ocorrido no último final de semana.

O sepultamento da vítima aconteceu na última segunda-feira (15). O caso foi transferido da 56ª DP (Comendador Soares) para a delegacia especializada, que agora busca localizar o companheiro de Lizandra para prestar esclarecimentos sobre o crime.

De acordo com relatos de familiares, o homem entrou em contato na sexta-feira, dia 12 de abril, afirmando que a esposa havia sido levada para o hospital por estar “muito machucada”. Ele alegou que Lizandra teria se envolvido em uma briga de rua, mas não forneceu detalhes sobre a suposta confusão.

Parentes da vítima contestam a versão e apontam um histórico de violência doméstica no relacionamento. Segundo a irmã de Lizandra, as agressões eram recorrentes, mas ela nunca registrou queixa formal na polícia por “medo de sofrer retaliações” por parte do marido.

Atendimento na UPA e paradas cardíacas

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu informou que a paciente chegou à unidade com sinais claros de espancamento, sangramento e dores intensas na região abdominal. Devido à gravidade das lesões e à suspeita de crime, a equipe médica notificou a Polícia Civil imediatamente.

Durante o período em que esteve internada na UPA Patrícia Marinho, Lizandra sofreu três paradas cardiorrespiratórias. Apesar de ter sido reanimada em duas ocasiões pelos médicos, ela acabou falecendo no sábado, após a terceira intercorrência cardíaca.