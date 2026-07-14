Mulher é assassinada a tiros em área de milícia na Zona Sudoeste do Rio
Sabrina da Silva Prateado foi encontrada sem vida em Rio das Pedras
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) tenta identificar os responsáveis pela morte de Sabrina da Silva Prateado, baleada na tarde do último sábado (11). O crime aconteceu no bairro do Anil, situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
O 18º BPM (Jacarepaguá) informou que uma equipe foi deslocada para verificar o homicídio na comunidade de Rio das Pedras. Ao chegarem na Rua Caminho da Cachoeira, os policiais encontraram a mulher já sem vida e isolaram o perímetro para a perícia técnica.
Embora a polícia ainda não confirme o que motivou o ataque, familiares da vítima sustentam que Sabrina teria sido executada por milicianos. A especializada realiza buscas por testemunhas e imagens que ajudem a esclarecer a dinâmica dos disparos.
Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso. A DHC segue com diligências em campo para apurar as circunstâncias da execução e confirmar a autoria do crime ocorrido no último final de semana.