Mulher é baleada dentro do carro após visitar filha internada em hospital no Rio

Sara Regina Cardoso Coelho estava em veículo atingido por vários tiros

Uma mulher foi baleada dentro do carro, na noite da última quinta-feira (21), quando voltava do Centro Pediátrico da Lagoa, na Zona Sul do Rio, onde a filha, de 5 anos, está internada. A família diz que os tiros vieram da direção aonde estavam policiais militares.

Sara Regina Cardoso Coelho, de 28 anos, passava pela Rua Silva Rabelo com o marido, Uedson Mendonça Carvalho, quando o veículo foi atingido por vários disparos. Ela foi atingida na barriga e socorrida pelo marido para o Hospital Municipal Salgado Filho.

A família relatou que os tiros partiram de policiais do 3º BPM (Méier) e que não havia bloqueio policial na via, nem criminosos no local.

“Ele falou: ‘Sogra, a Sara foi atingida’. Só que ele parou de falar neste momento, mas eu conseguia ouvir, porque ele não desligou o telefone, e ouvi quando ele falou com os policiais: ‘Poxa, você atingiu minha esposa, porque você fez isso?”, disse Renata, mãe da Sara.

Sara passou por cirurgia para retirada de estilhaços e perdeu parte do intestino, segundo a família. O casal tem outro filho de 1 ano.

Em nota, a PM informou que policiais militares do 3º BPM (Méier) realizaram uma abordagem a um veículo Sedan branco na Rua Silva Rabelo, os ocupantes reagiram, e houve confronto.

“No local, a passageira de um veículo próximo foi atingida e socorrida ao Hospital Salgado Filho. O fuzil utilizado pelo policial foi acautelado pela Polícia Civil. Os agentes serão ouvidos e um procedimento apuratório será instaurado para analisar as circunstâncias da ação”, diz a nota.