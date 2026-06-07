Mulher é baleada em tiroteio em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio 

A troca de tiros aconteceu na Rua Barão do Bom Retiro, em Vila Isabel

Uma mulher de 48 anos foi baleada na tarde da última sexta-feira (5), durante uma troca de tiros na Rua Barão do Bom Retiro, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da motopatrulha do 1º Comando de Policiamento de Área tentaram abordar um motociclista, mas o homem escapou do cerco.

Na fuga, o piloto acabou batendo em um veículo, largou a moto, que constava como roubada, e atirou contra os PMs, que revidaram. Ele seguiu a pé para o Morro São João e não foi mais visto. O policiamento foi intensificado na região.

A vítima, que andava a pé pela rua na hora do tiroteio, foi levada para o Hospital do Andaraí. De acordo com a PM, o quadro dela era estável.