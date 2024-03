Mulher é condenada a 40 anos de prisão por assassinar enteado a tapas e socos

Kathelyn Barreto Santiago espancou a criança durante 15 minutos

A Justiça do Rio condenou Kathelyn Barreto Santiago, de 24 anos, a 40 anos de

prisão pelo assassinato do enteado de um ano e 11 meses. A criança morreu em

decorrência de tapas e socos desferidos pela madrastra. O crime aconteceu em 10

de julho de 2019, no Bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo. A sentença foi

proferida no último dia 5. A Justiça ainda negou a Kathelyn o direito de apelar em

liberdade.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro

(MPRJ) à Justiça, o crime de homicídio foi praticado por meio cruel, face aos vários

golpes sofridos pela criança, que lhe causaram intenso sofrimento.

O laudo da Polícia Civil apontou que a criança morreu em decorrência de uma

hemorragia interna provocada por traumas no tórax e abdome. Segundo a polícia,

Kathelyn bateu no menino porque teria ficado irritada com a forma com que ele

brincava na banheira.

Na ocasião, a criança chegou a ser levada já sem vida para uma unidade hospitalar

em Belford Roxo, e o caso, na época, foi registrado como acidente. A criança havia

sido deixada sob responsabilidade da ré, para que o companheiro pudesse

trabalhar — o casal viva junto há apenas 15 dias.

Na delegacia, Kathelyn confessou ter espancado a criança até a morte. Durante 15

minutos o menino recebeu socos na região do peito, barriga e também nas constas.

A criança foi sepultada no dia em que completaria dois anos.