Mulher é flagrada ao entrar em prisão com 250 gramas de erva nas partes íntimas

Visitante é flagrada com 250 gramas de erva nas partes íntimas

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), flagrou uma mulher

que portava 250 gramas de erva picada nas partes íntimas em uma visita no

Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, no último domingo (28).

O flagrante aconteceu na portaria do Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho,

quando a criminosa tentava entrar na unidade e o scanner corporal detectou o item

embalado que aparentava ser droga.

Após entregar o material voluntariamente, a visitante foi levada para a 34ª DP

(Bangu), para o registro de ocorrência.