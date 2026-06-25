Mulher é flagrada com mais de meio quilo de pó nas partes íntimas ao tentar entrar em presídio de Bangu
O invólucro continha aproximadamente 540 gramas de cocaína
Uma mulher foi presa, na última terça-feira (23), tentando entrar com mais de meio quilo de cocaína, escondido nas partes íntimas, no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. A mulher foi flagrada durante procedimento de revista na entrada da unidade.
O flagrante foi feito por policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU). Ao passar pelo scanner corporal, os agentes identificaram uma imagem suspeita na região pélvica da visitante, “incompatível com a anatomia humana”, segundo a nota da Secretaria estadual de Polícia Penal (Seppen). O invólucro continha aproximadamente 540 gramas de cocaína.
A mulher e o entorpecente foram encaminhados à 34ª DP (Bangu). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será conduzida à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.