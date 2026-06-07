Mulher é morta a facadas e assassino ainda enviou foto do corpo para ex-esposa no RJ

O principal suspeito é o seu namorado, André Lessa Horinouchi, com quem ela se relacionava há pouco mais de dois meses. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Uma mulher de 47 anos, identificada como Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, foi assassinada a facadas na noite da última quarta-feira (3), no bairro Mutondo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O principal suspeito é o seu namorado, André Lessa Horinouchi, com quem ela se relacionava há pouco mais de dois meses. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar após enviar fotos do corpo da vítima para sua própria ex-companheira como forma de ameaça.

A denúncia chegou até a polícia depois que a ex-companheira de André, assustada com as imagens recebidas, buscou ajuda e acionou o ex-marido de Fernanda, que alertou as autoridades. Ao entrarem no apartamento, os policiais militares já encontraram a vítima sem vida.

O sepultamento de Fernanda foi marcado por revolta no início da tarde deste sábado (6), no Cemitério Municipal de São Gonçalo. Segundo relatos de amigos, o relacionamento do casal era abusivo, marcado por um comportamento controlador e agressivo por parte de André, que já possui antecedentes criminais por lesão corporal e violência doméstica.

O caso de Fernanda não é isolado. Também ontem, familiares se despediram de Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, no bairro Tanque do Anil, em Duque de Caxias.

Ela foi morta a tiros dentro de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O principal suspeito é o marido, Rogério Costa, de 42 anos, que se entregou à polícia.

De acordo com relatos das filhas do casal, o crime aconteceu na frente delas. Uma das adolescentes contou que o pai estava bêbado e atirou na mãe pelas costas, quando ela subia as escadas. A Delegacia de Homicídios segue investigando os casos.

Dados de feminicídio no RJ

O crime ocorrido em São Gonçalo se soma às estatísticas de violência de gênero que atingem o estado do Rio de Janeiro desde o início do ano. De acordo com os relatórios mensais e consolidados do Instituto de Segurança Pública (ISP):

Acumulado do 1º trimestre: Entre janeiro e março de 2026, o estado do Rio de Janeiro registrou oficialmente 20 casos de feminicídio.

Estatísticas mensais: O primeiro quadrimestre do ano apresentou a seguinte distribuição de vítimas fatais: janeiro: 9 casos; fevereiro: 3 casos; março: 8 casos; abril: 7 casos.

Além dos casos consumados, o ISP apontou um crescimento expressivo nas tentativas de feminicídio no estado, com mais de 125 registros mapeados nos primeiros meses do ano (um aumento superior a 10% em relação ao mesmo período do ano anterior).