Mulher é morta a tiros na Linha Amarela

Uma mulher foi assassinada a tiros na manhã desta quinta-feira (4), na Linha Amarela, altura de Pilares, na Zona Norte do Rio. A Polícia Militar informou que agentes do 3ºBPM (Méier) foram acionados e no local, encontraram uma Cláudia Maria da Costa, de 51 anos, já sem vida no interior do veículo, uma Fiat Toro,

que ficou com diversas perfurações.

De acordo com parentes, a mulher, que morava na Vila da Penha, era dona de uma loja de joias na Rua Figueiredo de Magalhães, em Copacabana, na Zona Sul, e fazia o mesmo trajeto diariamente. Cláudia tinha anotações criminais por estelionato e receptação.

O irmão dela, Hélio Fonseca, disse que nunca teve conhecimento sobre o envolvimento de Cláudia em algo ilegal. “Ela tinha a firma dela e trabalhava normalmente. Era uma pessoa do bem”. A vítima deixa uma filha.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.