Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Maricá, na Região Metropolitana do Rio

Nathalia da Silva Figueiredo foi assassinada por Alexander Neves, que e matou em seguida

A manhã que seria apenas mais um início de expediente terminou em tragédia para Nathalia da Silva Figueiredo, de 36 anos. A mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na rua João Ricardo dos Santos Oliveira, no bairro Flamengo, em Maricá, na manhã da última quinta-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, Nathalia deixava a casa dos pais, onde passou a morar após o fim do relacionamento, quando foi surpreendida por Alexander Neves, de 56 anos. O homem efetuou diversos disparos contra a ex-companheira e, em seguida, atirou contra si.

Separação recente

O pai da vítima acionou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nathalia e Alexander foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. A mulher, no entanto, já chegou à unidade sem vida. O suspeito recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Moradores relataram que Nathalia havia se separado recentemente de Alexander e retornado para a casa dos pais. Os disparos foram ouvidos por vizinhos que vivem nas proximidades do local do crime.

De acordo com a Polícia Civil, Alexander possuía antecedentes criminais, incluindo dois registros por lesão corporal, datados de 1993, além de ocorrências por posse de drogas e estelionato.