Mulher é morta com mais de 40 facadas pelo marido

Anne Figueiredo foi morta durante briga com o assassino, conhecido

como ‘Nego João’

Um homem foi preso em flagrante após assassinar a esposa a facadas. O crime de

feminicídio aconteceu na noite do sábado (1º), na Rua José Bastos Borges, em Bom Jesus do Itabapoana, no RJ.

De acordo com informações, Anne Figueiredo foi golpeada mais de 40 vezes pelo

marido, identificado como João Paulo Custódio, conhecido como “Nego João”,

durante uma briga de casal. Para se defender, a vítima chegou a desferir golpes no

assassino, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu João Paulo em flagrante. Ele foi conduzido

ao Posto de Urgência (PU) do Hospital São Vicente de Paulo sob escolta policial,

apresentando ferimentos graves. As circunstâncias e a motivação para o crime

serão investigadas.