Mulher é morta com tiro na cabeça na Zona Oeste do Rio

Uma mulher foi assassinada com tiros na cabeça, no final da madrugada desta sexta-feira (16), na Rua Helianto, Praça do Skate, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, identificada como Bianca, estava saindo de casa quando foi abordada pelo atirador, que fez vários disparos.

Moradores relataram terem ouvido três tiros. Ainda segundo testemunhas, a mlher era proprietária de uma pensão na região. Uma equipe da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local e e deve ouvir familiares para entender a motivação do crime.