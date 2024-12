Mulher é presa após ferir passageiro com estilete em terminal do BRT na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Agentes do programa BRT Seguro prenderam, nesta segunda-feira (9), uma mulher que atacou um passageiro com um estilete dentro de um ônibus no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu durante a tarde, e a autora foi contida imediatamente pela equipe que realizava patrulhamento no local.

Os agentes informaram que a vítima foi atendida no próprio terminal antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde. Apesar do susto, o estado do passageiro não foi considerado grave.

Ainda segundo informações das autoridades, a mulher já havia cometido um ataque semelhante no fim de novembro, na estação Guiomar de Novais, também no sistema BRT. Na ocasião, conseguiu fugir antes de ser detida. A suspeita foi levada para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.