Mulher é presa com cocaína escondida nas partes íntimas

A mulher usou um preservativo para esconder os 49 papelotes de cocaína nas partes íntimas

Uma mulher foi presa na manhã do último domingo (7) durante a Operação Feira Livre que acontecia na área do Complexo da Ceasa, em Castanhal. Policiais militares realizaram a ação na localidade ‘Beco do Camarão’, conhecido pelas forças de segurança pública pela presença de traficantes e usuários de drogas.

Quando os policiais se aproximavam para iniciar revistas pessoais, uma mulher foi avistada correndo em direção a uma barraca usada como banheiro improvisado. A suspeita chegou a retirar um volume da cintura, mas acabou detida pelos milites, que apreenderam o material.

A PM informou que um preservativo foi usado pela acusada de tráfico de drogas para esconder 49 papelotes de cocaína nas partes íntimas. Na unidade policial foi descoberto que Tarciana R. B., de 42 anos, já havia sido autuada outras cinco vezes pelo mesmo crime. Ela irá responder por tráfico de drogas.