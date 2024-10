Mulher é presa com R$ 300 mil na bagagem na Rodoviária do Rio

A Polícia Federal (PF) prendeu uma mulher com R$ 300 mil na bagagem, na Rodoviária do Rio de Janeiro. Ela não soube explicar a origem do dinheiro em espécie, e por isso a prisão foi efetuada. A passageira saiu de Nova Iguaçu e pretendia embarcar para São Paulo.

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina nas bagagens dos passageiros, com objetivo de reprimir o tráfico interestadual de drogas e outros crimes. O dinheiro estava dentro de uma mala e de uma mochila.

Em aeroportos, por exemplo, o valor máximo permitido para voos internacionais sem declaração à Receita Federal é de US$ 10 mil ou o equivalente em outras moedas. Se alguém carregar um valor acima disso, o montante precisa ser declarado ao órgão de fiscalização.