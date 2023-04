Mulher é presa com sete pistolas carregadores escondidas sob a roupa

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, nesta terça-feira (25), uma mulher que trazia sete pistolas escondidas debaixo da roupa, além de 14 carregadores. Cristiane Dias, de 44 anos, desembarcou na Rodoviária Roberto Silveira, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no fim da madrugada. Ela veio do

Paraná, com as pistolas escondidas junto ao corpo, sob uma saia. As armas são turcas, de calibre 9 milímetros, e tinham kit-rajada.

De acordo com as investigações da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), o arsenal seria vendido para o Comando Vermelho (CV), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A criminosa responderá por tráfico de armas e está a disposição da Justiça.

“Vamos avançar na investigação para chegar aos indivíduos que enviaram (as armas) através dessa presa as armas de fogo (para o Rio)”, disse o delegado André Prates Fraga, titular da 31ª DP.

De acordo com Fraga, todas as armas tinham kit-rajada, o que aumenta a potencia do armamento.

“Essa função, quando aplicada na arma, funciona como uma metralhadora. Ela dá disparos intermitentes, aumentando o potencial lesivo da arma de fogo. O carregador alongado faz com que tenha mais munição por cada carregador”. O delegado informou ainda que “a apreensão das armas é um golpe importante

para a facção”.