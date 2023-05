Mulher é presa por facilitar roubo na empresa em que trabalhava na Zona Sul do Rio

Uma mulher suspeita de facilitar o roubo no escritório em que trabalhava no Leblon, na Zona Sull, foi presa pela Polícia Civil na última quinta-feira (18). Na ação, foram roubados R$ 13 mil. Larissa Gabi Lourenço da Silva passou informações privilegiadas da rotina da empresa para Elison Guilherme dos Santos Oliveira cometer o crime. Ela vai responder pelo crime majorado e foi localizada no escritório, enquanto mantinha sua rotina como funcionária.

O caso ocorreu no dia 4 de abril e foi registrado no 14ªDP (Leblon) como roubo praticado com emprego de arma de fogo. O suspeito levou a quantia em dinheiro enquanto as vítimas permaneciam trancadas no banheiro. No assalto, Larissa agiu como se não conhecesse Elison.