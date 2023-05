Mulher é presa por transportar drogas na estação de trem de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias

Uma mulher de 19 anos foi presa enquanto transportava drogas na estação de trem de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Jennifer Mesquita Correa foi surpreendida saindo da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, quando carregava embalagens de maconha e cocaína preparadas para vender em Saracuruna.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Jennifer era subordinada aos traficantes identificados apenas como ‘TH do Rasta’ e ‘Da Vasco’, que estariam no Complexo da Penha, mas comandam o tráfico de drogas em Saracuruna.

Durante o transporte, os policiais foram informados sobre a localização da suspeita e a prenderam no trem. Jennifer foi encaminhada à Cidade de Polícia e, posteriormente, ao sistema prisional. Ela está à disposição da Justiça.