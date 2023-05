Mulher é presa transportando 8 kg de maconha na Via Dutra

Os tabletes de drogas foram encontrados numa mala

A passageira de um ônibus foi flagrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal

(PRF) transportando quase 8 kg de maconha na noite da última quarta-feira (24) na

Via Dutra, em Piraí (RJ).

O ônibus, que saiu de São Paulo (SP) e seguia para Niterói (RJ), foi abordado pela

Polícia Rodoviária Federal no posto Caiçara, no km 233, durante uma operação de

combate ao tráfico de drogas.

Segundo a PRF, quando os agentes entraram no coletivo, a passageira apresentou

nervosismo. Na mala dela, foram encontrados 11 tabletes de maconha, totalizando

7,5 kg da droga.

A ação contou com o Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ) e do Grupo de

Patrulhamento Tático da 7ª Delegacia (Resende). A suspeita foi levada para a

delegacia de Piraí e vai responder por tráfico de drogas.