Mulher leva 33 facadas em tentativa de feminicídio; marido está foragido

Uma comerciante de 33 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Alessandra Godinho levou 33 facadas e está internada. O marido, Wellington Silva, de 42 anos, teria encontrado conversas de Alessandra com outro homem no celular da vítima.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que ele desce da casa no 2° andar, já com uma faca, e golpeia a mulher.

O filho de 14 anos do casal presenciou o crime. Alessandra foi socorrida pelo tio, que mora no andar de baixo. Imediatamente, a vítima foi levada para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Ela teve o pulmão e o pâncreas perfurados.