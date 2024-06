Mulher morre após ser baleada no pescoço quando chegava em casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Quetilene Soares Souza, de 37 anos, morreu após ser baleada no pescoço na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite da última quinta-feira (20). A vítima era gerente comercial e tinha acabado de chegar do trabalho, quando foi atingida por um tiro a menos de 400 metros de casa.

Após ser baleada, Quetilene chegou a socorrida para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, policiais realizavam patrulhamento na região quando foram atacados. Testemunhas, no entanto, dizem que não havia confronto e acusam os PMs de terem atirado em Quetilene.

“Eles fizeram uma covardia enorme e ainda estão tentando botar a culpa no tráfico. Não tinha nenhum bandido. Os bandidos já tinham se escondido, já estavam cabreiros. Quando a polícia deu o tiro, só tinha a minha esposa de preto nessa esquina. Mas não tinha radinho, não tinha arma de bandido, não tinha bandido. Eles sabem que eles destruíram uma família. O que que eu vou falar pras minha filhas? Como eu vou levar minhas filhas no enterro da própria mãe”, questiona Gilian Martins, marido da vítima.

Quetilene deixa duas filhas, uma de 2 anos e outra de 7. Segundo a família, as crianças ainda não sabem que a mãe morreu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). As armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas.