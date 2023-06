Mulher morre baleada no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio

Vídeo mostra em que Severina da Silva é socorrida por policiais militares

Uma moradora do Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, morreu

após ser baleada na manhã desta quinta-feira (15). A Coordenadoria de Polícia

Pacificadora (CPP) identificou a vítima como Severina da Silva Nunes, de 63 anos.

Moradores relataram que ela foi atingida por disparos de policiais militares e não

havia operação no local. “Subiram atirando, já vieram atirando”, diz uma mulher que estava no local. Severina foi atingida por um tiro de fuzil no ombro, chegou a ser

socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não

resistiu.

Gestante ferida

Uma gestante de 8 meses, identificada como Kécia de Souza Silva, ficou ferida por

estilhaços. Ela também foi levada para o Hospital Souza Aguiar e tem quadro de

saúde estável.

No final da manhã, moradores realizaram protestos na Rio Comprido pela morte de

Severina. Cartazes pediam justiça, e os manifestantes colocaram fogo em objetos

no meio da rua, formando barricadas. Um ônibus também foi vandalizado.

Policiais militares desobstruíram as vias, e os bombeiros foram acionados para

apagar as chamas.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o comando da corporação já

determinou a instauração de um procedimento, por meio da Corregedoria-Geral,

para apurar em que circunstâncias as vítimas foram atingidas.

De acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, equipes da UPP Turano foram

atacadas por criminosos armados durante policiamento na comunidade. Após

confronto, uma mulher ferida foi socorrida ao Hospital Sousa Aguiar, mas não

resistiu. A segunda mulher foi ferida por estilhaços.

O policiamento foi intensificado na região. O comando da UPP Turano disse que

está prestando apoio às famílias.