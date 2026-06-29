Mulher morre e homem fica em estado grave após carro bater contra poste na RJ-106

Acidente aconteceu nas proximidades do Atacadão de Unamar, em Tamoios

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido, na manhã deste domingo (28), após um grave acidente na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), nas proximidades do Atacadão de Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com as primeiras informações, o veículo em que as vítimas estavam colidiu contra um poste de iluminação às margens da rodovia. Com a força do impacto, o carro ficou destruído. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

O acidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de motoristas e moradores que passavam pelo trecho da RJ-106.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.