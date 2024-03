Mulher morre e PM fica ferido em arrastão na Zona Norte do Rio

Flávia Benedito Pedrosa, de 30 anos, morreu durante um arrastão na manhã de ontem (21) na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Cemitério de Inhaúma, no bairro de mesmo nome na Zona Norte do Rio. Atingida na cabeça e no peito, a vítima que era trans, chegou a ser levada para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu.

De acordo informações, Flávia dirigia um Jeep Renegade branco quando bandidos anunciaram o roubo. Ela teria dado marcha à ré no veículo para tentar fugir da abordagem. Outra vítima era um policial militar de folga, que fugiu de seu carro a pé, deixando a arma no automóvel. Isso assustou os bandidos, que começaram a atirar. O agente se protegeu dos disparos e sofreu algumas escoriações.

Um motoqueiro caiu e se machucou. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e liberado no local. Os criminosos conseguiram fugir sem levar nada.