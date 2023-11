Mulher morta atingida por tronco jogado por bandidos é sepultada em Sulacap

A mulher morta ao ser atingida por um tronco jogado por criminosos contra o seu

carro foi enterrada nesta terça-feira (21), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, na noite da última segunda-feira (20), quando Ligia Mello Campos, de 41 anos, e a família retornavam para casa após uma confraternização.

Parentes relataram que Ligia estava no banco de carona quando o tronco de árvore

foi arremessado de cima do Viaduto do Oscar Britto. O pedaço de madeira quebrou

o para-brisa e atingiu o peito da vítima. O marido dela, que dirigia o veículo,

manteve a direção até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila Kennedy.

Ligia recebeu atendimento, mas por ter perdido muito sangue, não resistiu.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e transferido

para a 35ª (Campo Grande). Equipes da distrital já realizaram perícia no local e

tentam agora identificar os autores do crime.